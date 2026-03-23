От днес Белгия връща военните патрули по улиците заради растящи заплахи за сигурността, съобщават местни медии. Предвижда се до 200 военни да подпомагат полицейските екипи в продължение на три месеца.

Подобна мярка беше приета след атентатите в Брюксел през 2016 г., чиято десета годишнина бе отбелязана вчера, информира кореспондентът на БТА Николай Желязков. Първоначално военните ще патрулират в Брюксел, Антверпен и Лиеж, където наскоро имаше посегателство срещу синагога.

Основната задача ще бъде охраната на обекти, свързани с еврейската общност, както и противодействие на разпространението на наркотици и общата престъпност. Войници ще бъдат изпратени за охраната на гари, училища и метрото.

"В тази трудна обстановка със сигурността държавата трябва да приложи цялата си мощ", коментира вътрешният министър Бернар Кентен на фона на последните събития в Близкия изток. От юли се предвижда общият брой на патрулиращите да бъде ограничен до 90 военни.

