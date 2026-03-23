В началото на предизборната кампания партиите са предпазливи заради динамичната международна обстановка и общественото напрежение. Това коментира социологът Васил Тончев в ефира на “Денят на живо” по NOVA NEWS. По думите му въпреки сходните социологически данни от различните агенции, към момента не е сигурно, че тази ситуация ще се възпроизведе на изборите.

Основните фактори, които могат да обърнат нагласите, са икономически. „Хората са много напрегнати. Основният фактор е инфлацията“, посочи Тончев. Според него именно това може да промени радикално изборът на гражданите.

„Хората ще търсят сигурност и стабилност, но и ще се влияят от енергията на протестите”, смята социологът. Той допълни, че от това ще се възползва именно новият играч на политическия терен Румен Радев. “Макар проектът на Радев да е нов, той не е ново лице в политиката, а неговият стил на военен човек (да пази дистанция) се възприема като нормален в настоящата ситуация”, коментира социологът.

Той очерта и размествания в партийната система. „Бойко Борисов трябва да се примири, че ще отстъпи от водещата позиция. В същото време БСП успя да отлепи от дъното и има шанс да се превърне в партньор на Радев”, прогнозира експертът. По думите му от друга страна Делян Пеевски е в трудна ситуация и може да бъде изолиран от бъдещи управленски формати.

Според социолога най-големият риск остава липсата на стабилно мнозинство. „Ще бъде тежък удар за всички, ако няма мнозинство”, предвиди той. “Междувременно влиянието на международните конфликти ще се усеща основно чрез цените и инфлацията, макар че на този етап България е добре позиционирана”, заключи Тончев.

