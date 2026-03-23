Предизборната кампания започва предпазливо и с фокус върху социологическите данни. Около това мнение се обединиха изпълнителният директор на „Галъп” Петко Петков и журналистът Георги Марчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Българските избиратели имат нужда от повече диалог и дебат между политиците, а те като че ли показват, че по-скоро искат да работят с твърдите си електорати и не се опитват да привлекат повече”, заяви Петков.

Според него има голямо недоверие в изборния процес и усещането на обществото е, че изборите са нечестни. По думите му това, което може да се направи, за да се повиши доверието у избирателите, е повече прозрачност, както и обучения на членовете на СИК.

Как ще се гарантира честността на вота при гласуването с машина

„По-големият проблем ще си остане, че дори да проведем най-честните избори, виждани някога от човечеството, болшинството от хората няма да повярват, че са проведени честни избори”, каза Марчев. По думите му, ако постоянно има групи от хора, които са противопоставени по темата с машините, както и технологията на гласуването, това автоматично води до несъгласие с изборните резултати.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова