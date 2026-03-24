Израелските служби за спешна помощ съобщиха, че трима души са били ранени при ирански ракетен обстрел срещу южната част на страната, сред тях и бебе.

От службата „Маген Давид Адом“ съобщиха, че медицински екипи транспортират до болница мъж на около 40 години в средно тежко състояние с наранявания на крайниците. Евакуирани са също 26-годишна жена и бебе на около два месеца, които са с леки наранявания.

Иранска медия съобщи за атака срещу енергийна инфраструктура

Израелските обществени телевизии „Кан 11“ и Канал 12 съобщиха, че пострадалите са членове на бедуинската общност, предаде АФП. Полицията информира, че силите работят по издирване на отломки от прехващачи в района на Негев.

През уикенда южните градове Арад и Димона бяха поразени от ирански ракети, при което бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на сгради. В Тел Авив друга атака причини значителни разрушения на сграда и рани най-малко четирима души, съобщиха от „Маген Давид Адом“.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

