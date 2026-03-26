Унгарският премиер Виктор Орбан е разпоредил спиране на транзита на природен газ през страната към Украйна, считано от юли. Решението е заложено в нов указ и е част от натиск върху Киев да възстанови доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“, повреден при руски удар.

„Докато Украйна не ни доставя петрол, ние няма да ѝ доставяме газ“, заяви Орбан в публикация във Facebook.

Според експерти мярката поставя сериозни правни въпроси, тъй като търговията с природен газ се осъществява от частни компании. В Унгария ключов оператор е FGSZ, част от енергийната група MOL, която управлява газопреносната мрежа и предлага транзитен капацитет чрез търгове.

С указа се забранява предоставянето на капацитет за транзит към Украйна след юли. Вече продадените количества за второто тримесечие обаче остават в сила, а евентуална намеса в тези договори може да доведе до сериозни искове срещу държавата.

По данни на украинската енергийна страна, близо 44% от вноса на природен газ за Украйна през миналата година е преминал през Унгария. Важна роля играят още Полша и Словакия.

