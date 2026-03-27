Белгийската престолонаследница принцеса Елизабет стана жертва на унизително дийпфейк видео в социалните мрежи, създадено с изкуствен интелект, съобщиха местни медии.

В записа от десетина секунди се вижда девойка, която много прилича на принцесата, да танцува разголена на фона на решетки, наподобяващи затворническа килия, и под звуците на музика в азиатски ритми. От пресслужбата на Двореца уточниха, че са предприели необходимите мерки, предаде кор. на БТА Николай Желязков.

Злоупотребата с дийпфейк съдържание: Има ли защита срещу цифровото насилие?

Юристи поясняват, че белгийското законодателство предвижда възможности за сваляне на подобно съдържание, когато засегнатата личност може да бъде разпозната. Ако бъде подадена жалба от пострадалия, съдия има право да разпореди разкриване на самоличността зад профила, разпространил съдържанието. Възможно е да бъдат предприети допълнителни съдебни действия, ако съдържанието е унизително.

В случая видеото е разпространено от профил, който невярно твърди, че е на самата принцеса. Медиите уточняват, че това не е първият подобен случай, свързан с Елизабет, но досега тези прояви са били далеч по-безобидни. Експерти по дийпфейк технологиите отбелязват, че често с такива видеа жертвите биват изнудвани, а създаването на съдържание от такъв вид става все по-лесно с общодостъпни средства онлайн.

Редактор: Мария Барабашка