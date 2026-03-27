Движението на хутите в Йемен предупреди в петък, че ще се присъедини към войната в Близкия изток, ако американско-израелските атаки продължат да нанасят удари на съюзника му Иран или ако и други държави се включат в конфликта.

Хутите в миналото са атакували кораби в Червено море в отговор на регионални конфликти, но досега не са се намесвали в последната война, започнала преди месец.

„Потвърждаваме, че пръстите ни са на спусъка за пряка военна намеса“, се казва в изявление на групата, предупреждавайки, че ще действа, ако друга държава се присъедини към американско-израелската война или ако Червено море бъде използвано за „враждебни операции“.

