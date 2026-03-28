Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „Куба е следващата“ в поредната си заплаха срещу карибския остров, и отхвърли опасенията, че последните военни действия на САЩ ще му струват политическа подкрепа.

Комунистическото правителство на Куба е подложено на нарастващ натиск от страна на Тръмп, който през януари наложи де факто петролна блокада и заговори за „вземане“ на страната.

Говорейки на подкрепяния от Саудитска Арабия инвестиционен форум FII Priority в Маями, Тръмп каза, че движението му „Make America Great Again“ (MAGA) иска „сила“ и „победа“, като се позова на януарската операция, при която американските сили задържаха венецуелския лидер Николас Мадуро.

„Аз създадох тази велика армия. Казах: „Никога няма да се наложи да я използвате“, но понякога трябва да я използвате. И Куба е следващата, между другото. Но престорете се, че не съм го казал“, заяви Тръмп.

Той не уточни какво планира да направи с Куба и каза на медиите да „пренебрегнат това изявление“, преди да повтори „Куба е следващата“ под смеха на аудиторията, предаде АФП.

В речта си на 27 март американският президент също така направи закачлив коментар, наричайки Ормузкия проток „Протокът на Тръмп“.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел заяви миналата седмица, че всеки външен агресор ще се сблъска с „непреодолима съпротива“, въпреки че страната беше засегната от две национални прекъсвания на електрозахранването в рамките на една седмица.

Куба е подложена на търговско ембарго от САЩ отскоро след революцията на Фидел Кастро през 1959 г. Отношенията се затоплиха през последните години, но отново се влошиха, след като Тръмп встъпи в длъжност за втори мандат. Американският президент се стреми да засили контрола на Вашингтон върху Латинска Америка.

Високопоставен кубински дипломат каза по-рано, че Хавана е готова да продължи преговорите с Вашингтон, но обсъждането на промени в политическата система на страната е изключено.

Две платноходки, които бяха част от международен конвой, доставящ медицински материали, храна, слънчеви панели и други стоки за Куба, бяха обявени за изчезнали и все още не са открити.

Редактор: Никола Тунев