Гневни граждани подпалиха централа на комунистическата партия в Куба. В рядък изблик на публично недоволство те атакували партийните офиси в град Морон в северната част на страната.

Гневът им бил предизвикан от драстичния режим на тока. Спиранията на захранването напоследък зачастиха заради петролната блокада, наложена от САЩ.

Студенти в Хавана протестираха срещу енергийната криза

Един от държавните вестници написа, че протестът започнал мирно, но част от участниците започнали да замерят централата с камъни и накрая, с викове „Свобода“, я подпалили.