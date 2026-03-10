Група студенти излязоха на протест в Хавана заради сериозния недостиг на електроенергия в Куба. Макар подобни демонстрации да са обичайни в много държави, в Куба те са рядкост, тъй като властите почти не позволяват подобни прояви.

Около 20 студенти се събраха в университет в столицата, настоявайки за по-добри условия за обучение. На място присъстваха университетски служители, представители на държавната власт и полиция.

Младите хора се оплакват, че честите прекъсвания на електричеството им пречат да учат, а интернетът е станал твърде скъп и ненадежден. Това са проблеми, които засягат голяма част от населението на страната.

По-рано през нощта в някои райони на Хавана също имаше недоволство. Жители излязоха по улиците и започнаха да удрят по тенджери и тигани, настоявайки електрозахранването да бъде възстановено.

Икономическата ситуация в Куба остава тежка, като кризата се задълбочава от значително намалените доставки на петрол от Венецуела. Кубинското правителство обвинява за трудностите засилените санкции на администрацията на Доналд Тръмп. Част от гражданите обаче смятат, че и местната власт носи отговорност за задълбочаващата се криза и настояват за промени.

