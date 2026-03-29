Милиони американци се включиха в протеста под надслов „Без крале“ в Съединените щати. Това е третият масов протест под това име. Участниците са против политиката на Доналд Тръмп. Те обвиняват президента в опит да заграби цялата власт и критикуват действията на имиграционните служби и войната в Иран.

Шествия имаше във всички 50 щата. Бяха обявени събития в общо 3200 града. Tози път организаторите поставиха акцент върху прояви в по-малките населени места. Все пак най-многобройните протести бяха в милионните градове, като Ню Йорк, Вашингтон, Чикаго и Сан Франциско.

Стотици протести в САЩ срещу управлението на Тръмп

Жителят на Вашингтон Келвин Макдауъл заявява, че според него участието на страната във „незаконна война“, съчетано с рязкото поскъпване на живота, се възприема от много американци като сериозно разочарование и несправедливост, срещу която те излизат да протестират.

Едно от най-масовите събития беше в Минеаполис, където федералната антиимиграционна служба застреля двама протестиращи през зимата. На сцената пя рок звездата Брус Спрингстийн. А актрисата Джейн Фонда изчете обръщение от името на убитата протестираща Рене Гууд.

Конгресменът от Демократическата партия Илхан Омар подчертава, че протестите ще продължат, тъй като според нея гражданите отказват да приемат бъдеще, белязано от страх, корупция и хаос, и настояват за управление, основано на закона.

Правителството на Доналд Тръмп омаловажава протестите „Без крале“ . Според Белия дом от тях се интересували само журналистите. Но на първия протест през юни се събраха над 4 милиона души. А във втория през октомври участваха 6,5 милиона. Сега организаторите казват, че третият протест е бил най-голям, но все още няма систематизирани данни колко са били участниците.

