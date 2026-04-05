Отвеждаме Ви до едно от най-зашеметяващите природни кътчета на планетата – резерватът Вале де Мей на остров Прален в Сейшелите. Често наричан „Райската градина“, той е част от списъка на ЮНЕСКО за световно природно и културно наследство и дом на едно от най-редките природни чудеса в света – най-големия кокосов плод на Земята.

Сейшелите включват 115 острова, разпръснати като перли в Индийския океан. Там тюркоазената вода се слива с гъста тропическа растителност, а природата изглежда почти недокосната от човека. Днес е известно, че Коко де мер е най-голямото семе в света и расте само на два острова – Прален и Кюриоз. Вале де Мей впечатлява с особената си екосистема. Палмите дават плод едва след около 25 години, а кокосите могат да достигнат тегло над 40 килограма.

