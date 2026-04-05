Карибското пътешествие на NOVA и Explorers Club Bulgaria Ви отвежда в свят на музика, природа, вкусове и различни култури – от северния бряг на Ямайка до джунглите на Коста Рика.

Още с пристигането си на острова екипът попада в типичната ямайска атмосфера, където често ще чуете непринуденото „Ya man“ – израз за приятелско общуване, подобен на нашето „Да, човече“. Пътешествието започва към Очо Риос – някога малко рибарско селище, а днес една от най-посещаваните круизни дестинации в света.

Ямайка обаче е много повече от туристическа точка. Това е родината на Боб Марли – музикалната легенда, превърнала се в национален символ на свободата.

Животът на острова тече в различен ритъм – бавен, спокоен и непринуден. Местните използват думата „Irie“, за да опишат усещането за хармония и добро настроение. Неизменна част от ямайската култура е и световният рекордьор Юсейн Болт. Неговият емблематичен жест „светкавицата“, показан за първи път на Олимпиадата в Пекин през 2008 г., се е превърнал в символ на национална гордост.

Едно от най-ценните съкровища на острова е прочутото кафе Blue Mountain. То се отглежда в източната част на Ямайка. Местната традиция обаче го поднася по нестандартен начин – с добавка на ром-крем, който придава още по-екзотичен характер на напитката.

Ямайската кухня е истинска културна емблема. Най-известното ястие е пилето „джърк“, мариновано с богат набор от подправки – бахар, люта чушка „Скоч Бонет“, чесън, лук, мащерка, индийско орехче и канела. Комбинацията създава интензивен вкус, който се балансира със сладък хляб „фестивал“ – характерна местна гарнитура, пържена до златисто.

Пътешествието продължава в Коста Рика, където екипът се отправя на разходка с лодка из мангрови гори и речни канали. Там се разкрива богатият животински свят – зелени игуани, каймани, крокодили, ленивци и маймуни, които се сливат с гъстата джунгла.

Страната е известна и като един от най-големите износители на банани в света, а някога икономиката ѝ е била силно зависима от кафето.

В Коста Рика често се чува изразът „Pura Vida“, който означава „чист живот“. Той не е просто поздрав, а философия – начин на мислене, свързан със спокойствие, благодарност и хармония с природата. Страната е и една от петте така наречени „сини зони“ в света – региони, където хората живеят по-дълго благодарение на здравословен начин на живот, социална свързаност и позитивна нагласа.

В крайбрежния град Лимон местните споделят карибската си кухня – „rice and beans“ с кокос и пилешко, както и ароматната рибена супа „рондон“.

Повече гледайте във видеото.