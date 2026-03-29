Намибия е дом на много чудновати животински и растителни видови, а също така и мястото, в което местното население се чувства наистина добре. В тази красива африканска държава ни отвежда "Непознатите земи" и репорперът на NOVA Иван Кънчевл

Реска Арнат е на 37, тя е директор на училище „Грушуле арис”. То се намира недалеч от столицата Виндхук, но все пак е в нищото. Училището събира ученици от по-бедните семейства, за да им даде словото.

"Тази година имаме 150 деца. Капацитетът на училището е за 200 ученици, на пансионът за 170. Не успяваме да запълним бройката, защото наоколо има много ферми и децата си остават там. Техните родители работят и се нуждаят от тяхната помощ", разказва Реска.

"Имаме 4 езика. Основните два са английски и кхоекхоегоуаб, който се говори с кликове", казва още Реска.

Преди племената да се обединят е било трудно да се разбират помежду си. Или просто всеки е трябвало да знае всички езици. "Въпреки че сме различни племена, в крайна сметка всички говорим този език. Той е комбинация от езика на племето Нама на юг и Дамара на север", допълва директорът.

А училището е обградено от електропастир. Той обаче не е нито за крави, нито за овце, а за маймуни.

Херман е водачът, който води екипът на NOVA по прашните намибийски пътища. Към компанията с Explorers Club Bulgaria се присъединяват Джони и Бьорн Андерсън, който е специалист по влечуги. Неслучайно се срещаме с тях. Те могат нещо необичайно - да откриват животинки, които не искат да бъдат открити. Сред тях е едно от най-очарователните същества на земята, геконът от дюните на Намиб, известен още като палмато гекон или гекон с ципести крака.

Снимка: NOVA

Кожата му е полупрозрачна, което позволява да видим почти всичи органи. Друг вид е рогатата гърмяща змия. И още един - хамелеонът.

Снимка: NOVA

Освен интересни животни Намибия вече е готова да разкрие и спиращи дъха гледки. Сред тях е пясъчното море на Намибия - пустинята Намиб. Твърди се, че е най-старата на земята. За местните е извор на живот. Няколко от дюните тук имат имена и неслучайно.

Магдалена Гигова е част от Explorers Club Bulgaria. Тя казва: "Не само планината трябва да те приеме, а и дюната трябва да те приеме, а не да се опитваш да я покоряваш. Защото тръгнеш ли с идеята да я покориш, има голяма вероятност да се търкулнеш или изобщо да не стигнеш до върха".

Дедвлей - така звучи на африканси името на една от долините. В превод - Мъртвата долина. Преди стотици хиляди години тук е кипял живот и е имало много вода. Днес сушата е погълнала абсолютно всичко.

Виктория Тонина е екскурзовод от почти 13 години. Тя казва, че опознаването на света е част от нейното ежедневието. Пейзажът с акациите насред пустинята е запазената марка на Намибия. Тонина казва, че това местните акации са тук от близо 900 години. И допълва, че цялото плато е обградено с двете дюни - Биг Деди и Биг Мама. Туристи от целия свят се стичат до това място, за да вземат частица от тишината на пустинята. "Намибия винаги е предизвиквала интерес в съзнанието на хората. Мнозина асоциират пустинята с нещо, което е несъществуващо вече под формата на живот. Идвайки тук се убеждаваме, че тази пустиня е жива и всеки ден се променя", казва още Тонина.

А един елемент прави така, че цветът на пясъка тук е да неповторим. Тонина казва, че цветът на пясъка в пустинята Намиб е сходен на охрата. "Червеното се дължи на железен оксид, който с течение на времето боядисва всяка една песъчинка. Местните казват, а науката го потвърждава, че колкото по-наситено червено е пясъка, толкова по-стара е пустинята", споделя още тя. На места обаче пясък е като залят с катран. "Всъщност черният цвят по дюните идва заради металните частици", допълва Виктория.

Повече гледайте във видеото.