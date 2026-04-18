Стотици представители на избирателните комисии ще започнат да получават изборните книжа за изборите в Хасково.

"Започва разпределението на машините. Както и на предните избори, маршрутите са съпоставими с графиците на общините за раздаването на изборните книжа и материали. Някои секции не успяха да запълнят пълния си капацитет от 9 души. Дали сме им указания да работят в намален състав, тъй като минималния кворум за започване на работа на секцията е 5 души", заяви Добромир Якимов, председател на РИК Хасково.

Каква е ситуацията в Кърджалийско преди вота

„Към момента няма никакви проблеми. Единствено по-различното е, че когато всички секции организират и запечатват помещенията, трябва да съобщят в общината, че ги предават на полицията”, заяви Гергана Георгиева, която отговаря за организацията на вота.

Снощи в Бургас пристигнаха всички 599 машини около 22:00. Те бяха охранявани през цялата нощ.

„Машините ще пристигнат навреме до всяка една секция, където ще се гласува по този начин. Полицейската охрана ще бъде засилена. Около 1200 служители ще участват в охраната на избирателните комисии и опазването на обществения ред”, заяви ком. Марин Димитров, началник на Охранителна полиция към ОД на МВР- Бургас.

Как ще протече гласуването в САЩ

Във Варна започна транспортирането на машините към избирателните секции. Устройствата пристигнаха късно снощи в складова база в морската столица под полицейска охрана. Рано тази сутрин камионите превозващи машините бяха разпломбирани и отворени при засилени мерки за сигурност.

Общият брой на машините за Варненска област е 546, като 399 от тях са предвидени за избирателните секции в града.