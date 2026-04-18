На изборите през октомври 2024 г. са били потвърдени 30% от всички машини
Към 21:00 часа на 17 април се постигна 100% проверка на машините за гласуване, съощи Министерството на електронното управление.
МЕУ успя за първи път да постигне пълна верификация на машините за гласуване в страната и чужбина. На предходните избори, тези през октомври 2024 г., са били потвърдени 30% от всички машини.
Това беше възможно с помощта на 100 държавни служители, които съдействаха на Централната избирателна комисия и екипа на "Сиела Норма".
Всички машини вече са изпратени към съответните дестинации в страната.
