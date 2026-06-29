Европейският съюз разглежда възможността за нов пакет финансова помощ за Украйна на стойност между 30 и 45 млрд. евро, ако войната продължи и след 2027 година. Това съобщи председателят на делегацията за парламентарно сътрудничество между Украйна и ЕС в Европейския парламент Пека Товари.

По думите му в европейските институции вече се обсъждат механизми за гарантиране на дългосрочната подкрепа за Киев, така че след изтичането на настоящите програми да не възникне недостиг на средства.

ЕС гарантира непрекъсната финансова подкрепа за Украйна

Товари посочи, че за периода 2026-2027 г. Европейският съюз е предвидил около 90 млрд. евро за Украйна. Наред с това се обсъжда осигуряването на допълнително финансиране от европейски партньори и международни донори в размер на още 30-45 млрд. евро.

Настоящата финансова рамка на ЕС за подкрепа на Украйна е разчетена до края на 2027 г., което налага подготовка на следващи инструменти за подпомагане при евентуално продължаване на конфликта.

Междувременно Германия предложи предоставянето на допълнителни средства чрез механизми на НАТО в размер на около 70 млрд. евро. Идеята се очаква да бъде обсъдена на срещата на върха на Алианса през юли в Анкара. Според наличната информация част от средствата няма да представляват ново финансиране, а пренасочване на вече договорени ресурси и изпълнение на поети ангажименти от съюзническите държави.

Брюксел планира да предостави 90 млрд. евро на Украйна

От началото на войната през 2022 г. досега Европейският съюз е мобилизирал близо 200 млрд. евро в подкрепа на Украйна. Средствата са насочени както към поддържането на функционирането на държавата чрез плащания за заплати, пенсии и социални разходи, така и към покриване на военни нужди и отбранителни програми.

Редактор: Цветина Петкова