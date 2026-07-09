Италианският щангист Антонино Пицолато, който е двукратен олимпийски бронзов медалист и един от най-сериозните конкуренти на българина Карлос Насар в категория до 89 килограма, беше осъден на 5 години и 4 месеца лишаване от свобода за участие в групово изнасилване на туристка от Финландия.

Решението е постановено от съд в Трапани по дело, свързано със случай от 22 юли 2022 г. в Агридженто, Сицилия. Според обвинението 27-годишната финландка е станала жертва на сексуално насилие от страна на Пицолато и още трима мъже.

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Освен известния щангист, съдът призна за виновни и Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови, които получиха същите присъди. Магистратите отхвърлиха тезата на защитата, че отношенията са били по взаимно съгласие, приемайки, че жената не е дала свободно и информирано съгласие за случилото се.

Четиримата осъдени ще трябва да изплатят и обезщетение на пострадалата.

Случаят предизвика широк обществен отзвук в Италия, тъй като по време на продължилото съдебно производство Пицолато не прекъсна спортната си кариера. През 2024 г. той дори спечели олимпийски бронзов медал в Париж, след като вече имаше отличие и от Игрите в Токио през 2021 г.

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Адвокатите на щангиста обявиха, че ще обжалват присъдата пред по-горна съдебна инстанция. Антонино Пицолато е сред най-успешните европейски състезатели по вдигане на тежести през последното десетилетие и често се изправяше срещу Карлос Насар в битките за медалите на големи международни форуми. Съдебното решение обаче поставя сериозно петно върху кариерата на един от водещите италиански спортисти.

Редактор: Цветина Петкова