Необичайна находка в автомобил в непосредствена близост до Капитолия във Вашингтон доведе до ареста на 35-годишен мъж. В каросерията на пикапа му полицията открила сглобена гилотина в реален размер.

Случаят е от следобедните часове на 25 август. Малко след 15:00 ч. служители на полицията на Капитолия забелязали черен пикап, паркиран в забранена зона на „Ийст Капитол Стрийт“, в близост до комплекса на Конгреса и сградата на Върховния съд. От каросерията му се издигала гилотина.

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Шофьорът е идентифициран като 35-годишния Филан-Там-Дуй Ле от Джулиан, Калифорния. Той е задържан по обвинение за носене на опасно оръжие, а необичайното съоръжение е иззето от властите.

The U.S. Capitol Police seized a guillotine and arrested a man it says transported it in the bed of his pickup truck before illegally parking it alongside the U.S. Supreme Court building. https://t.co/RNS45IDxtj — The Washington Post (@washingtonpost) August 26, 2026

🔻 JUST IN: A pickup truck with a guillotine in its bed was found illegally parked near the U.S. Supreme Court building in Washington, DC, on August 25, 2026.



U.S. Capitol Police seized the guillotine and arrested the driver, 35-year-old Philan-Tam-Duy Le from Julian,… — Bella (@stockbella) August 25, 2026

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Разследващите са установили, че мъжът е пристигнал във Вашингтон с автомобила си от Калифорния. В момента полицията проверява миналото му и се опитва да установи каква е била целта на пътуването му и защо е превозвал гилотината до района на едни от най-охраняваните правителствени сгради в американската столица.

Man arrested after parking truck with guillotine in it on Capitol Street pic.twitter.com/XFswOr5TNZ — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) August 26, 2026

Допълнителна информация за възможния мотив идва от семейството на задържания. Неговият по-голям брат Келвин Ле разказва пред „Лос Анджелис таймс“, че 35-годишният мъж бил недоволен от политическата обстановка в страната. По думите му гилотината вероятно е трябвало да бъде символичен израз на неодобрение, а не средство за нападение. Братът твърди, че не вярва Ле да е възнамерявал да нарани някого.

🔻 JUST IN: A pickup truck with a guillotine in its bed was found illegally parked near the U.S. Supreme Court building in Washington, DC, on August 25, 2026.



U.S. Capitol Police seized the guillotine and arrested the driver, 35-year-old Philan-Tam-Duy Le from Julian,… — Bella (@stockbella) August 25, 2026

Американските власти обаче засега не са обявили официален мотив и продължават да проверяват причините за действията му. Гилотината е съоръжение за екзекуция чрез обезглавяване, получило широка известност по време на Френската революция в края на XVIII век и превърнало се в един от символите на периода на Терора.

Редактор: Цветина Петкова