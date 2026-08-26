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Той е задържан по обвинение за носене на опасно оръжие
Необичайна находка в автомобил в непосредствена близост до Капитолия във Вашингтон доведе до ареста на 35-годишен мъж. В каросерията на пикапа му полицията открила сглобена гилотина в реален размер.
Случаят е от следобедните часове на 25 август. Малко след 15:00 ч. служители на полицията на Капитолия забелязали черен пикап, паркиран в забранена зона на „Ийст Капитол Стрийт“, в близост до комплекса на Конгреса и сградата на Върховния съд. От каросерията му се издигала гилотина.
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Шофьорът е идентифициран като 35-годишния Филан-Там-Дуй Ле от Джулиан, Калифорния. Той е задържан по обвинение за носене на опасно оръжие, а необичайното съоръжение е иззето от властите.
The U.S. Capitol Police seized a guillotine and arrested a man it says transported it in the bed of his pickup truck before illegally parking it alongside the U.S. Supreme Court building. https://t.co/RNS45IDxtj— The Washington Post (@washingtonpost) August 26, 2026
🔻 JUST IN: A pickup truck with a guillotine in its bed was found illegally parked near the U.S. Supreme Court building in Washington, DC, on August 25, 2026.— Bella (@stockbella) August 25, 2026
U.S. Capitol Police seized the guillotine and arrested the driver, 35-year-old Philan-Tam-Duy Le from Julian,…
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Разследващите са установили, че мъжът е пристигнал във Вашингтон с автомобила си от Калифорния. В момента полицията проверява миналото му и се опитва да установи каква е била целта на пътуването му и защо е превозвал гилотината до района на едни от най-охраняваните правителствени сгради в американската столица.
Man arrested after parking truck with guillotine in it on Capitol Street pic.twitter.com/XFswOr5TNZ— D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) August 26, 2026
Допълнителна информация за възможния мотив идва от семейството на задържания. Неговият по-голям брат Келвин Ле разказва пред „Лос Анджелис таймс“, че 35-годишният мъж бил недоволен от политическата обстановка в страната. По думите му гилотината вероятно е трябвало да бъде символичен израз на неодобрение, а не средство за нападение. Братът твърди, че не вярва Ле да е възнамерявал да нарани някого.
🔻 JUST IN: A pickup truck with a guillotine in its bed was found illegally parked near the U.S. Supreme Court building in Washington, DC, on August 25, 2026.— Bella (@stockbella) August 25, 2026
U.S. Capitol Police seized the guillotine and arrested the driver, 35-year-old Philan-Tam-Duy Le from Julian,…
Американските власти обаче засега не са обявили официален мотив и продължават да проверяват причините за действията му. Гилотината е съоръжение за екзекуция чрез обезглавяване, получило широка известност по време на Френската революция в края на XVIII век и превърнало се в един от символите на периода на Терора.Редактор: Цветина Петкова
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