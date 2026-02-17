Полицията във Вашингтон съобщи, че е задържала въоръжен с огнестрелно оръжие мъж, който се е затичал към сградата на Конгреса на САЩ (Капитолия), предаде "Асошиейтед прес".

Мъжът е бил спрян от служители на реда, които са го принудили да хвърлил оръжието си и да се подчини на полицейските заповеди.

По време на инцидента в Капитолия не е имало заседания.

По-рано полицията призова гражданите да избягват да се придвижват в района, тъй като "току-що бе арестувано лице, което изглежда бе въоръжено".

