Снимка: БТА/ Видео:"Ройтерс"
По време на инцидента в Капитолия не е имало заседания
Полицията във Вашингтон съобщи, че е задържала въоръжен с огнестрелно оръжие мъж, който се е затичал към сградата на Конгреса на САЩ (Капитолия), предаде "Асошиейтед прес".
Мъжът е бил спрян от служители на реда, които са го принудили да хвърлил оръжието си и да се подчини на полицейските заповеди.
Тайните служби на САЩ са застреляли през нощта въоръжен мъж близо до Белия дом
По време на инцидента в Капитолия не е имало заседания.
По-рано полицията призова гражданите да избягват да се придвижват в района, тъй като "току-що бе арестувано лице, което изглежда бе въоръжено".Редактор: Станимира Шикова
