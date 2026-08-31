Британската полиция разследва убийството на жена на около 70 години, чието тяло е било открито в черен чувал за боклук в парк в Ливърпул, съобщи Sky News.

Останките са намерени в оградената градина на „Стенли Парк“. Полицията е пристигнала на място след сигнал от гражданин, а впоследствие е започнало разследване за убийство.

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В понеделник разследващите съобщиха, че самоличността на жертвата все още не е установена, и отправиха призив към обществеността за информация, която би могла да помогне за идентифицирането ѝ.

Първоначалните данни сочат, че тялото може да е останало незабелязано в продължение на няколко седмици. Това се е случило въпреки оживеното местоположение на парка, който се намира между стадион „Анфийлд“ на „Ливърпул“ и „Гудисън Парк“ на „Евертън“.

Полицията описва починалата като бяла жена на около 70 години, висока приблизително 157 см, със слабо телосложение и ягодоворуса коса. Когато е била открита, тя е носела отличителна яркорозова тениска.

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Извършена е аутопсия, но резултатите от нея засега не се оповестяват. От полицията обясняват, че информацията се пази в тайна заради продължаващото разследване. Властите призовават всеки, който разполага с информация за самоличността на жената или за обстоятелствата около смъртта ѝ, да се свърже с полицията.

Редактор: Цветина Петкова