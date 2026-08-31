Полски изтребители са били вдигнати във въздуха заради руски военен самолет, приближил се до крайбрежието на страната над Балтийско море. Машината е била идентифицирана и проследена, без да навлиза във въздушното пространство на Полша.

Става дума за руски разузнавателен самолет „Ил-20“, засечен на около 30 километра от полския бряг, северно от крайморския град Леба. Операцията по прехващането е извършена преди обед над международни води.

Полша е прехванала руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш потвърди случая и подчерта, че границите на страната не са били нарушени.

„Русия отново изпита нашата възпираща способност и системите ни за противовъздушна отбрана“, написа той в X.

Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Przed południem, 30 km na północ od Łeby nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IŁ-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem. pic.twitter.com/YT1VfxPCf2 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 31, 2026

„Ил-20“ е специализиран военен самолет за електронно разузнаване. Той може да бъде използван за събиране на данни за радари, комуникационни системи и противовъздушна отбрана.

Полша прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море за трети път в рамките на няколко дни

Подобни случаи край полското крайбрежие зачестяват. Само в средата на юли полски изтребители са били изпращани за прехващане на руски самолети в три поредни дни. Сред засечените машини тогава са били „Ил-20“ и изтребители „Су-30“.

Нови срещи с руски разузнавателни самолети над Балтийско море са регистрирани в края на юли и началото на август. При нито един от тези случаи не е било нарушено полското въздушно пространство.

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. военни самолети на Москва редовно се появяват в близост до въздушното пространство на държави от НАТО. Част от полетите се извършват без предварително подадени полетни планове и без включени транспондери, което налага излитането на съюзнически изтребители за идентификация и наблюдение.

Изтребители ескортираха руски разузнавателен самолет, нарушил полското въздушно пространство

Руски военни самолети в района се следят и в рамките на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над балтийските държави. Полша поддържа засилена готовност и след друг сериозен инцидент в края на юли, когато руска крилата ракета Х-101 падна на нейна територия по време на масирана атака срещу Украйна.

Според полските власти ракетата е съдържала значително количество експлозив. Тя се е взривила в поле край Тарнава-Колоня, на около 80 километра от границата с Украйна, като при експлозията се е образувал кратер с ширина няколко метра.

Редактор: Цветина Петкова