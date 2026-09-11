Цената на петрола сорт „Брент” надхвърли психологическата граница от 100 долара за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горивото вече се продава средно за 2,09 евро, а на места достига и 2,20 евро за литър. „Светът изпитва реален недостиг от около 1,1 до 1,3 милиона барела на ден, а запасите на държавите от Г-7 се изчерпват”, коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в ефира на „Здравей, България”.

Според Николов основните фактори за поскъпването са конфликтът в Близкия изток и предстоящият зимен период в Европа и САЩ.

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Експертът подчерта, че в Европа в момента няма недостиг на суров петрол, а проблемът е в липсата на достатъчно преработени продукти – дизел и керосин.

„Рафинерийният капацитет в Европейския съюз не успява да задоволи търсенето, а вносът е силно ограничен. Европа внасяше тези горива от рафинерии в Близкия изток, които в момента не могат да ни ги доставят”, обясни Николов. Той допълни, че всяка рафинерия произвежда фиксиран микс от горива и технологично не може да увеличава производството на дизел до безкрайност. Именно това води до голямата разлика между цената на суровия петрол на борсата и цената на колонката.

Относно информацията, че в Северна Европа горивата в момента са по-евтини, експертът посочи, че това се дължи на по-високата степен на енергийна ефективност. „Северна Европа е много по-електрифицирана по отношение на транспорта и индустрията. Те са много по-енергийно ефективни от нас, докато икономиките в Южна Европа и конкретно България са енергоинтензивни и емисионно интензивни”, поясни той.

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Редактор: Мария Барабашка