Израелската армия обяви извънредна ситуация

Един тийнейджър е загинал, а други 19 са ранени при експлозия на неизвестен боеприпас в Северен Израел. Взривът е станал между кибуците Манара и Ифтах, съобщава полицията. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха инцидента за случай с масов брой пострадали, цитирани от The Jerusalem Post. 

Сред пострадалите са ученици и служители на гимназията „ОРТ Маалот Йешива“, съобщиха от местната община. По данни на медицинския център „Зив“ в град Сафед трима тийнейджъри и един възрастен са били приети в травматологичното отделение след евакуацията им от мястото на инцидента. Болницата съобщи, че лекува общо 13 ранени, а състочнието на някои от тях е тежко.

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Учениците са били в района на ежегодна училищна екскурзия, уточниха от общината. Първоначалното разследване на израелската противопожарна и спасителна служба показва, че един от учениците е поставил взривно устройство в раницата си, след което то се е детонирало.

Според израелското военно радио ЦАХАЛ е идентифицирала устройството като касетъчен боеприпас на „Хизбула“, паднал в района. По информацията ученикът го е открил и взел по време на почивка.

Полицейски служители от Северния окръг, сапьорни екипи, военни и хеликоптери на армията и доброволческата организация „Хацала“ са се включили в реакцията след взрива. На снимки, публикувани от израелската армия, се вижда военен хеликоптер, който евакуира пострадали за оказване на медицинска помощ. На място са изпратени и екипи на израелската спешна медицинска служба „Маген Давид Адом“.

От ЦАХАЛ съобщиха, че военнослужещи са изпратени на мястото, за да окажат помощ. Армията разследва обстоятелствата около инцидента.

Полицията призова гражданите да стоят далеч от района и да сигнализират за всякакви съмнителни предмети или невзривени боеприпаси.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е бил информиран за случилото се и провежда постоянни оперативни съвещания, съобщиха от канцеларията му.

Министерството на образованието заяви, че работи съвместно със силите за сигурност, за да предостави информация на учениците, учителите и техните семейства.

Призоваваме всички да действат отговорно и да избягват разпространението на непроверена информация, докато подробностите около инцидента все още се изясняват“, посочиха от ведомството.

В района е създаден кризисен център с участието на социални работници и психолози, които да окажат подкрепа на учениците. Кметът на Маалот Моти Бен-Давид съобщи пред военното радио, че е изпратен автобус, който да прибере невредимите деца от мястото на инцидента.

Редактор: Георги Иванов
Източник: The Jerusalem Post, CNN

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