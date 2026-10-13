Белият дом е поискал оставката на американския посланик в Гърция Кимбърли Гилфойл на фона на разследване за предполагаеми нарушения. Това съобщи говорителят на Белия дом Кейти Закария на брифинг пред журналисти във вторник, предаде NBC News.

„Поискахме от посланик Гилфойл да подаде оставка. Тя беше изключително ценен член на нашия екип и ѝ пожелаваме всичко най-добро“, заяви Закария.

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57-годишната Гилфойл, която е бивша годеница на Доналд Тръмп-младши и една от известните фигури в предизборните кампании на американския президент Доналд Тръмп, е обект на проверка от Службата на генералния инспектор към Държавния департамент на САЩ. Информацията за разследването беше потвърдена пред NBC News миналата седмица от двама души, запознати със случая.

Разследването започва след публикации на The Wall Street Journal за предполагаемо неправомерно поведение на Гилфойл по време на дипломатическия ѝ мандат. Според изданието тя се е хвалила с връзките си с влиятелни гръцки бизнесмени, за които твърдяла, че финансират нейни луксозни пътувания. Информацията се основава на свидетелства на хора, присъствали на разговорите, както и на аудиозапис.

Дарител на Тръмп твърди, че му е поискала 100 000 долара

Допълнителни обвинения срещу американския дипломат отправя Ерик Дитърс - дарител на Доналд Тръмп. По думите му Гилфойл го е помолила да погаси нейно задължение от 100 000 долара по кредитна карта American Express в дните преди изслушването ѝ в Сената през 2025 г., свързано с утвърждаването ѝ за посланик.

Дитърс твърди, че в замяна му е бил предложен достъп до високопоставени представители на администрацията на Тръмп. „Тя толкова отчаяно се нуждаеше от тези 100 000 долара. Това беше услуга срещу услуга“, заявява той в интервю за NBC News.

Според него Гилфойл му казала, че може да поиска от нея практически всичко, свързано с обкръжението на американския президент. Дитърс предоставя и текстово съобщение, за което твърди, че е изпратено от Гилфойл. В него тя привидно го инструктира да преведе парите директно на American Express, тъй като по този начин плащането „няма да се появи никъде“.

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Дарителят заявява, че не е изплатил исканата сума.

Защитниците на Гилфойл отхвърлят обвиненията. В изявление от понеделник адвокатите ѝ Дейвид Шварц и Джеси Бинал заявяват, че въпросните 100 000 долара всъщност представляват дължимо възнаграждение за нейни участия като лектор. Ерик Дитърс оспорва това обяснение.

Адвокатите отричат и твърденията за нарушения във връзка с пътуванията на посланика. По думите им Гилфойл е поискала и получила указания от Държавния департамент, след което е спазвала установените правила за служебни пътувания.

Няма информация Гилфойл да е подала оставка. Белият дом потвърждава единствено, че тя е била призована да напусне поста си. Разследването продължава, а отправените срещу нея обвинения не са доказани.

Редактор: Цветина Петкова