Facebook изпробва нов бутон, който изразява неодобрение и отрицателен вот - "downvote". Той е бил достъпен за едва 5% от потребителите на социалната мрежа в САЩ, които ползват операционната система Android.

От компанията потвърдиха пред Business Insider, че експериментират с функцията. Бутонът ще помогне в преценката дали коментарите под публични публикации са неподходящи.

Въпреки първоначалните предположения на потребителите на Twitter, че новият бутон функционира като „не харесвам”, от Facebook обясниха, че негативният вот няма да влияе върху това как се показва публикацията. От компанията добавиха, че засега нямат планове тестът да се вижда от повече хора.

„Ние не изпробваме бутон „неодобрение”. Ние създаваме функция, чрез която хората да ни дадат отзиви за коментарите под публични публикации”, заяви говорител на социалната мрежа.

Някои потребители отбелязаха, че опцията „отрицателен вот” се появява под коментарите, редом до бутоните „харесвам” и „отговори”.

Новият бутон беше забелязан първо от Тейлър Лорънц от "The Daily Beast".

Според публикувани туитове, когато потребителите във Facebook гласуват с „отрицателен вот”, те могат да изберат от списък с причини защо са натиснали този бутон. Например, може да се маркира, че коментарът е „подвеждащ” или „нападателен”.

Here's what I see on my end if I click downvote, but since I don't know anyone else with the feature I don't know what it might look on their end. #FacebookDownvote pic.twitter.com/YIxI5xgXeU