По света международният празник на труда 1 май беше отбелязан не само с празнични, но и с протестни шествия.

Във Франция се стигна до сблъсъци между полиция и демонстранти, беше подпален и автомобил.

LIVE NOW: Vandalism breaks out in Paris #MayDay protests https://t.co/RTr6BZnGmS pic.twitter.com/0XfLsRQrpL