Подобно на Бийонсе и Джей Зи, Кайли Миноуг е изкушена от Италия това лято. Но за разлика от тях, певицата не отиде в Капри, а във Венеция, съобщи БГНЕС.

Разходка с лодка по Канале Гранде, разходка по историческите улици и посещение на великолепните венециански дворци - 50-годишната звезда се възползва напълно от италианската си обиколка.

Сияеща и винаги усмихната, изпълнителката на "I Should Be So Lucky" дори отдели време да направи снимки с феновете си. Тя отиде и в театър "Феникс" в сряда вечерта, за да сподели няколко минути на сцената с италианския певец Джак Саворети.

За първия си ден в "Града на кучетата" Кайли Миноуг избира елегантен тоалет. Семпло облечена в дълга черна рокля, звездата се скиташе през венецианските улици напълно непринудено.

На следващия ден тя бе в тоалет с цвят розова сьомга на дизайнера Мишел Мейсън.

Възхитителна, австралийската икона доказва, че времето няма влияние върху нейната елегантност.

Винаги във форма, тя ще започне ново турне през септември, за да представи на сцената песните на 14-ия си студиен албум.

