Земетресение с магнитуд 6.0 по Рихтер в региона на Индонезия и Папуа Нова Гвинея. Това показва справка на интернет страницата на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е регистрирано в 00:50 часа местно време на 55 септември (18:50 часа българско време) на дълбочина от 63 км, предаде Агенция "Фокус".

ird2018sayd Irian Jaya, Indonesia mb 6.0 2018/09/14 15:50:13 - Event has not yet been reviewed by a seismologist. For subsequent updates and details, please see https://t.co/hzEzOmutOq #earthquake #séisme #terremoto #지진 #地震 pic.twitter.com/dLrDRDcIwH