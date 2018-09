Петима души са в критично състояние, след като торнадо премина край Отава. Вихърът е оставил пътека от разрушение в градче в покрайнините на канадската столица.

Tens of thousands are without power after a tornado hit the Ottawa region. https://t.co/SfoZvvZpXA pic.twitter.com/Jm2eG7ugyM