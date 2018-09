Около 80 огнеборци се борят с пожар в сградата на център за отдих и развлечения в Северен Лондон, съобщи в Twitter пожарната в британската столица, цитирана от БТА.

Firefighters are working hard at the scene of the leisure centre fire in #Highbury Around 100 people left the building before the Brigade arrived. There are no reports of any injuries at this stage https://t.co/2UqsFrRPVd © @m1chaelfoulkes pic.twitter.com/qigz0whtAT