Най-малко 20 души загинаха при катастрофа в американския град Скохери, на около 260 км северно от Ню Йорк, съобщава БТА.

Breaking News: A limousine was involved in a crash in upstate New York that left 20 people dead. Local reports said it was carrying a wedding party. https://t.co/nR4G09gC7X