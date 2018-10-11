Катастрофа между пътнически микробус и три камиона по чудо се размина без жертви и ранени. Това стана следобед на пътя Русе-Велико Търново, в село Поликраище.

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Тежкотоварен автомобил с румънска регистрация загубил контрол над управлението и се преобърнал в канавката. Докато шофьорът се опитвал да овладее камиона, ударил странично микробус, който, за късмет, бил без пътници. Удрят се и още два товарни автомобила.

Леко пострадал е само шофьорът на румънския камион. Заради разлив на масло и гориво отсечката беше затворена и опесъчена.

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