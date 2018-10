Първата дама на САЩ Мелания Тръмп каза, че обича съпруга си и "има много по-важни неща, за които да мисли", от твърденията, че той й изневерява, предадоха БТА и Асошиейтед прес.

Съпругата на президента Тръмп посочва, че "е майка и първа дама", а медиите "спекулират" по отношение на брака й и "разпространяват клюки". Г-жа Тръмп изтъква, че твърденията за изневерите на мъжа й не са повод за "загриженост и не предизвикват най-голям интерес".

Порнозвездата Сторми Даниълс твърди, че преди години е имала интимна връзка с Доналд Тръмп. Президентът отрече да се се срещал с нея, но призна, че е възстановил на адвоката си сума, която той платил на Даниълс, за да си мълчи.

Мелания Тръмп обикновено запазва мълчание по въпроса. Запитана дали обича мъжа си, тя отговаря "Да, добре сме. Да".

ONE-ON-ONE: In an exclusive interview with @ABC, first lady Melania Trump tells @TomLlamasABC that she may be one of the “most bullied” people in the world – and that there are some who work inside the West Wing she doesn’t believe her husband can trust. https://t.co/PSPXVnXrHm pic.twitter.com/gts15opcVj