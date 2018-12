Президентът на Франция Еманюел Макрон, който веднага, след като се върна в страната от срещата на Г-20 в Аржентина, се запозна с пораженията по Триумфалната арка в Париж, проведе спешна среща с премиера и министрите на вътрешните работи и на околната среда.

​ На нея той се закани, че отговорните за насилието и щетите ще заплатят за своите действия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

French president Emmanuel Macron was booed as he visited rioting sites in Paris.



It is estimated 75,000 people took part in demonstrations across the country over the president's fuel tax increases.



France is considering a state of emergency: https://t.co/SQUKmH7beS pic.twitter.com/Te9CDNh5ak