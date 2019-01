Заплашена е самата идея на Европа, предвупредиха водещи световни интелектуалци в писмо, цитирано от в. "Гардиън", съобщава БТА. Сред тях са писателите Светлана Алексиевич, Марио Варгас Льоса, Елфриде Йелинек и Орхан Памук, носители на Нобелова награда за литература, френският философ Бернар-Анри Леви и писателите Милан Кундера и Салман Рушди.

