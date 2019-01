Илюстрирана версия на основополагащата творба "Капиталът" на Карл Маркс се оказа една от предпочитаните детски книги в Китай за 2018 година, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

