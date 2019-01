Полярен студ нахлува в Съединените щати и Канада. На много места синоптиците отчитат изключително ниски температури.

900 полета отменени в Чикаго заради снега

А снеговалежи се очакват дори на юг, чак до Алабама и Джорджия. Най-тежко засегнат е Средният запад, а в Чикаго, където живее най-голямата българска общност, се очаква температурата да падне под минус 30 градуса. Езерото Мичиган и река Чикаго са покрити с дебели парчета лед. Заради лошото време са отменени повече от 2 000 полета. Много от тях бяха насочени към Атланта, където в неделя предстои най-голямото спортно събитие, финалът на турнира по американски футбол.

Aerial footage shows the view of the Chicago River as the city experiences brutally cold temperatures—and could see a wind chill of 50 below zero on Wednesday. https://t.co/sEIqCjVfUR pic.twitter.com/F2Vz1LnvZT