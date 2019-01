​Неизвестно лице се е опитало да нападне кортеж недалеч от Белия дом. Пострадал е най-малко един служител на "Сикрет сървис", който отговаря за сигурността на първите лица на САЩ. Това съобщи телевизия Ен Би Си, позовавайки се на "Сикрет сървис".

What we know so far:



One protester was arrested for jumping in front of the motorcade near the 17th and Pennsylvania intersection.



One law enforcement official was hurt, but accounts differ on what exactly occurred.



Secret Service says they'll update our WH team shortly. pic.twitter.com/FINOsoky5U