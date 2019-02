Членовете на екипа на комедийния сериал "Теория за Големия взрив" отпразнуваха с чаша шампанско предвидения край на шоуто през май и поставянето на възпоменателна плоча с неговото заглавие в студио "Стейдж 25" на "Уорнър брадърс", предаде Асошиейтед прес.

"Теория за Големия взрив" се снима от 12 години. Сериалът все още е най-популярната ситуационна комедия, но тази пролет снимките ще бъдат преустановени и екипът ще напусне студиото.

"Теорията на всичко" – или колко трудно е да бъдеш Стивън Хокинг?

Актьорите Джим Парсънс, Джони Галеки, Кейли Куоко, Майъм Биалик и другите членове на комичния екип изрепетираха епизод, който през тази седмица ще бъде заснет на живо пред публика и ще бъде излъчен през следващия месец.

"Ще бъдем нещастни, когато сериалът приключи. Тъжен съм," каза продуцентът Чък Лори пред събралите се актьори и сътрудници. Той добави, че идеята да се постави край на сериала не е негова, но това е подходящият момент, съобщи БТА.

Today, The #BigBangTheory's momentous run was honored with a stage dedication at the @WarnerBrosEnt lot where the show shoots! 🎉 pic.twitter.com/4GTCGJUszc