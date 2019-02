Офицер от руското военно разузнаване /ГРУ/ е идентифициран като трети заподозрян за отравянето на бившия руски двоен агент Сергей Скрипал. Това е Денис Сергеев, съобщи БТА, цитирайки информация от Ройтерс. Европейски източници по сигурността потвърдиха съобщението на разследващия уебсайт "Белингкат". Изданието съобщи още вчера, че заподозрян за извършител на деянието е именно Сергеев. Той е завършил Военно-дипломатическата академия на Русия.

Bellingcat previously confirmed that a third GRU officer was present in the UK during the time Sergey and Yulia Skripal fell into a coma, after what the UK authorities said was a deliberate poisoning with Novichok. In addition, Bellingcat es... https://t.co/8pERD7D7sb #EU #EUpol pic.twitter.com/f2hXU6Wu9P