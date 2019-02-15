Това е висшият офицер от ГРУ Денис Сергеев

Офицер от руското военно разузнаване /ГРУ/ е  идентифициран като трети заподозрян за отравянето на бившия руски двоен агент Сергей Скрипал. Това е Денис Сергеев, съобщи БТА, цитирайки информация от Ройтерс. Европейски източници по сигурността потвърдиха съобщението на разследващия уебсайт "Белингкат". Изданието съобщи още вчера, че заподозрян за извършител на деянието е именно Сергеев. Той е завършил Военно-дипломатическата академия на Русия.

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Припомняме, че Скрипал и дъщеря му Юлия бяха отровени с нервнопаралитично вещество през март 2018 г. в английския град Солсбъри. Впоследствие и двамата се възстановиха.

Половин година по-късно британската прокуратура обвини двама руснаци, известни с псевдонимите Александър Петров и Руслан Боширов, в опит за предумишлено убийство. Русия отрича да е замесена в отравянето.

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