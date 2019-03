Неголям самолет се вряза в многоетажна сграда в град Форт Лодърдейл, щата Флорида, пилотът загина, предаде телевизия CBS4 Miami, цитирана от БГНЕС.

A single engine plane had been pulling an advertising banner when the pilot apparently lost control, crashing into a 17th floor condo then plummeting to the ground near a pool.https://t.co/DNySrAebC7