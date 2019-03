Сътрудници на музея в Луксор, Египет, откриха в хранилището му липсващите детайли в миниатюрния модел на лодката на фараона Тутанкамон, предаде БТА. Въпросните детайли се смятаха за изчезнали от почти половин век, от 1973 г. Става въпрос за артефакти, които бяха открити от британския археолог и египтолот Хауърд Картър. През 1922 г. именно той открил гробницата на Тутанкамон в Долината на царете, близо до Луксор.

Археолози откриха фараонска гробница с 50 мумии в Египет (ВИДЕО)

В сандъче, което било намерено в музея, се оказали дървената мачта и други елементи от миниатюрния модел на лодката.

Missing pieces to a miniature boat recovered from King Tutankhamun’s tomb in the 1920s have been found in storeroom at the Luxor Museum.https://t.co/7TQrg5J8hN #archaeology #Egypt pic.twitter.com/cCHizjLlAb