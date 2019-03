Жителите на малкия американски град Феър Хевън в щата Върмонт избраха коза за свой кмет, съобщи БТА.



Козата е на 3 годинки и се нарича Линкълн. В надпреварата за поста тя участваше редом с още 15 кандидати, сред които много кучета и котки и гризач от вида песчанка на име Кристал.

Линкълн е собственост на преподавателя по математика в началното училище на градчето с 2500 жители.

#Vermont | #Lincoln's 13 votes were enough for him to squeak past Sammie the dog. https://t.co/WwFaykch3V