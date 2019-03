Барабанистът Хал Блейн, свирил в класически хитове на музикални величия от ранга на Франк Синатра, Елвис Пресли и "Бийч бойс", почина на 90-годишна възраст, съобщават Асошиейтед прес и БТА.

"He was the greatest drummer ever" Hal Blaine - who played on countless hits including songs by Frank Sinatra, Elvis Presley and the Beach Boys - dies aged 90 https://t.co/f2yyr2ekh9 pic.twitter.com/k1YdyYj4Fm

Блейн е починал от естествена смърт в дома си в Палм дезърт, Калифорния. Научавайки за кончината му, Брайън Уилсън от "Бийч бойс" пише в Twitter: "Хал Блейн беше толкова невероятен музикант и приятел, че е трудно да го опиша с думи. От него научих много. На него до голяма степен се дължи успехът ни. Хал беше най-великият барабанист".

I’m so sad, I don’t know what to say. Hal Blaine was such a great musician and friend that I can’t put it into words. Hal taught me a lot, and he had so much to do with our success - he was the greatest drummer ever. We also laughed an awful lot. Love, Brian pic.twitter.com/vLOX3RIKc6