След като социалните мрежи Facebook и Instagram се сринаха, последва и реакция от страна на потребителите. Освен че разгневи милиони хора по света, проблемът даде повод и за десетки шеги. „Сега, след като Facebook и Instagram се сринаха, най-накрая разговарях със семейството си. Изглеждат мили хора”, написа потребител във Facebook. Десетки хора споделяха публикации на зомбита, излизащи от пещери, визирайки потребителите на социалните мрежи.

Ya'll, I haven't gotten my daily dosage of dank memes and I think that's why I'm cranky. #FacebookDown pic.twitter.com/cknWftBVYh — Mayra Mesina (@mayramsna) March 14, 2019

me attempting to do my very facebook-centric job when facebook is down... #facebookdown pic.twitter.com/YsHn5FXu3R — Stephanie Baiocchi (@stephbaiocchi) March 13, 2019

When your job revolves around social media and both Facebook and Instagram go down at the same time, it's quite the ride... #FacebookDown #InstagramDown pic.twitter.com/N1v3k7CnTI — Jen McDonnell (@Jen_McDonnell) March 13, 2019

The date is March 14th 2019. 24hrs after #facebookdown

Nobody remembers how to reach loved ones or eat food without posting updates and the global economy has collapsed.

The few Facebook users that migrated to twitter were among the lucky few to once again connect. pic.twitter.com/Q8OvfWc2uk — Elevator Thoughts (@Jonny_LDN) March 13, 2019

With #FacebookDown where do I go to support my crushing narcissism?

There's no one to enjoy and appreciate my photos!

Who'll validate my life!?! pic.twitter.com/n9t6RVssDV — Piefur (@Piefurrier) March 13, 2019

Засегнати от срива бяха хората в САЩ и Европа. Услугата за текстови съобщения Messenger също не работеше.