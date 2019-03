Мащабна евакуация край бреговете на Норвегия. 1300 души бяха евакуирани по спешност от борда на круизен кораб заради повреда в двигателя, съобщава Би Би Си.

Breaking News:

A cruise ship has suffered engine failure in windy conditions off the west coast of Norway and will evacuate its 1,300 passengers.

The Viking Sky was drifting towards land and had sent out a mayday signal.

The ship belongs to Viking Ocean Cruises. pic.twitter.com/DtFbvGeV9X