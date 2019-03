„Музиката не е просто изпълнение. Тя е подготовка. Дали ще пишете или слушате музика... има песни, които са вечни и това е наградата, а сцената – там се чувствам най-много у дома, заедно с феновете ми, които са като семейство“, споделя Майкъл Болтън.

Българската публика ще има възможност да го чуе на живо на 18 юли в зала 1 на НДК. Концертът е организиран от двореца на културата и е част от световното турне на звездата.

Майкъл Болтън има повече от 20 години на сцената зад гърба си, които му печелят награда „Grammy“ за най-добър мъжки вокал, звезда на „Алеята на Славата“ в Холивуд и няколко платинени албума. Има продадени повече от 65 милиона записа в цял свят. Той се изкачва до първите места в музикалните класации с песента си „How am I supposed to live without you“ /„Как мога да живея без теб“/. Болтън реализира и редица успешни дуети с Лучано Павароти, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Рене Флеминг, Рей Чарлс, Пати Лабел, а публиката в зала 1 ще има възможност да чуе на живо една от най-емблематичните му песни – „Когато един мъж обича една жена“.

Освен изключителен певец, Майкъл Болтън е писал текстове за едни от най-големите звезди на нашето време, сред които: Боб Дилън, Пол Стенли, Лейди Гага, Даян Уорън и Дейвид Фостър.