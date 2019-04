Застреляха номинирания за „Грами” рапър Нипси Хъсъл пред магазина му за дрехи в Лос Анджелис, съобщава Би Би Си. При стрелбата са ранени още двама души.

A large crowd has gathered in front of Nipsey Hussle's store where the rapper was shot and killed earlier today - Police are still searching for the suspect https://t.co/l61fsPrZmP pic.twitter.com/S1P3rpepMC — CBS Los Angeles (@CBSLA) April 1, 2019

Stars from the music and entertainment worlds have expressed shock and condolences after the death of rapper Nipsey Hussle in a shooting in Los Angeles https://t.co/9Ij4vuHEFx pic.twitter.com/zBJ8tB2XSb — CNN (@CNN) April 1, 2019

33-годишният певец е прострелян няколко пъти и е починал при пристигането си в болницата.

Певицата Риана бе една от звездите, които се сбогуваха в социалните мрежи с рапъра, след научаването на вестта.

„Духът ми се разтърси от това”, написа звездата в Twitter.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! 💔🙏🏿

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a — Rihanna (@rihanna) April 1, 2019

Албумът на Нипси Хъсъл „Victory Lap” получи номинация за най-добър рап албум на тазгодишната церемония по раздаването на наградите „Грами”.

Истинското име на рапъра е Еремия Дейвидсън Асгедъм. Той е израснал в Южен Лос Анджелис и често споделял, че е членувал в улични банди като тийнейджър.