Учител в детска градина в централната част на Китай е задържан от полицията по подозрение за отравяне на 23 деца с натриев нитрит, съобщава Би Би Си.

Малчуганите са били откарани в болница, след като са изяли сутрешната си каша забавачка в град Джиаозуо, провинция Хенан. Предварителните проучвания показаха, че храната съдържа високи нива на натриев нитрит. Полицията съобщи, че мотивът за предполагаемо отравяне все още не е ясен. Според неназовани източници педагогът е искал да си отмъсти на колега. Инцидентът е станал миналата сряда, но органите на реда съобщиха за него едва в понеделник.

